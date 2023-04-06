Суд в Москве арестовал организатора драк с участием подростков

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве арестовал 20-летнего организатора драк с участием несовершеннолетних. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Мужчине предъявлено обвинение в совершении 4 эпизодов преступления, предусмотренного части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, организованной группой"). Вину он признал частично", – говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 октября 2022 года мужчина и его сообщники избили несовершеннолетнего на улице Мясницкой, после этого – еще одного не достигшего 18 лет в Нагорном проезде. 10 февраля 2023 года группа лиц напала на двух пострадавших, в том числе одного несовершеннолетнего, 11 февраля 2023 года – на несовершеннолетнего 2005 года рождения.

До этого стало известно, что сообщникам арестованного 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения также вынесли меру пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!