Фото: телеграм-канал "Следком"

Организатора драк с участием несовершеннолетних задержали в Москве. Об этом Следственный комитет России рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Правоохранители расследуют уголовное дело о хулиганстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

"В период 2022–2023 годов в Москве выходцы из Средней Азии, действуя в составе организованной преступной группы, грубо нарушая общественный порядок, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, то есть из хулиганских побуждений, беспричинно наносили удары руками и ногами молодым людям", – говорится в публикации.

Кроме того, следователи выяснили, что хулиганы снимали драки на видео, а затем публиковали ролики в Сети. По информации СК РФ, злоумышленники заранее планировали преступления, привлекая к участию в них несовершеннолетних.

Организаторы старались выбирать публичные места в столице, где можно спровоцировать конфликт. Они нападали на граждан, используя численное и физическое преимущества. Таким образом хулиганы нарушали общественный порядок и безопасность.

"В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны пять фигурантов 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения, им предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили следователи.

В результате оперативных действий правоохранителей организатор беспорядков был задержан. Следствие намерено попросить суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранители предотвратили драку между членами двух молодежных субкультур на западе Москвы. Уточнялось, что полиция задержала 12 человек.

Полиция составила административные материалы по статье о мелком хулиганстве в отношении девяти человек. Несовершеннолетних передали родителям. При этом в сторону троих из них были составлены административные материалы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".



Драки с участием подростков произошли в нескольких городах России

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