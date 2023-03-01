В Белоруссии задержали 200 подростков из группировки "Редан"

Фото: телеграм-канал "МВД Беларуси"

В Белоруссии во вторник, 28 февраля, милиция задержала 200 подростков из неформальной молодежной группировки "Редан". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Задержания произошли в Гомеле, участники группировки планировали провести массовую акцию у торгового центра "Секрет". Сообщается, что 183 задержанных являются несовершеннолетними.

В данный момент в отношении задержанных проводится проверка. Уточняется, что подростки до 16 лет получат предупреждения с дальнейшей постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, а их старшим товарищам дополнительно грозит административная ответственность.

Также сотрудники милиции устанавливают лица, которые причастны к организации акции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "ЧВК Редан" псевдосубкультурой "со знаком минус", которая не несет ничего хорошего для российской молодежи.

До этого сообщалось, что в Госдуме намерены организовать встречу с подростками из группировки "Редан".

По словам главы комитета Государственной думы по молодежной политике Артема Метелева, он получил от представителя группировки "Редан" сообщение, в котором молодой человек попросил не запрещать движение. Кроме того, он попросил встретиться и обсудить проблемы подростков.

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