Депутат Госдумы призвал не раскручивать "ЧВК Редан"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава призвал не раскручивать "ЧВК Редан", сообщает "Газета.ру".

"Мне кажется, что это не имеет массовый характер. Понимаете, молодежь что-то не поделила, подрались, но это не значит, что какие-то группировки создаются и так далее", – сказал депутат.

Берулава считает, что нельзя в данный момент раскручивать группировку "Редан".

"Я депутат от Челябинской области, там мне сказали, что в одной в школе это было. Разобрались, разошлись, все нормально", – подчеркнул спикер.

Он отметил, что если говорить об организации "ЧВК Редан" в масштабе страны, то представителям группировки будут даваться козыри. Именно поэтому правоохранительные органы должны четко и скрупулезно реагировать, не раскручивая их.

С представителями группировки "Редан" в школах учителям необходимо проводить воспитательные мероприятия, заключил Берулава.

В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, 319 из них – несовершеннолетние. Беспорядки начались после того, как 23 февраля несколько участников движения во время онлайн-трансляции в Telegram оскорбительно высказались против лиц неславянской внешности.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что он получил от представителя группировки "Редан" сообщение, в котором молодой человек попросил не запрещать движение. Кроме того, он попросил встретиться и обсудить проблемы подростков. Депутат заявил, что готов провести встречу с подростками в ближайшее время.

В то же время Роскомнадзор проверит публикации о "ЧВК Редан" в интернете.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "ЧВК Редан" псевдосубкультурой "со знаком минус" для молодежи. По словам Пескова, в Кремле отреагировали на драки с участием представителей группировки "Редан".



Драки с участием подростков произошли в нескольких городах России

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