Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Госдуме намерены организовать встречу с подростками из группировки "Редан", сообщает РИА Новости.

По словам главы комитета Государственной думы по молодежной политике Артема Метелева, он получил от представителя группировки "Редан" сообщение, в котором молодой человек попросил не запрещать движение. Кроме того, он попросил встретиться и обсудить проблемы подростков.

Депутат отметил, что представители группировки "Редан" любят японскую и советскую анимацию, которая против насилия, разврата, нацизма и других антисоциальных явлений.

"Предложил встретиться ребятам в ближайшее время, чтобы понять, что их беспокоит и что мы вместе можем сделать, чтобы исправить произошедшее недоразумение", – отметил Метелев.

Роскомнадзор проверит публикации о "ЧВК Редан" в интернете, сообщают "Ведомости".

"Материалы направлены на экспертизу в Росмолодежь", – отметили в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что Росмолодежь занимается признанием той или иной информации запрещенной, которая вовлекает несовершеннолетних граждан в противоправную деятельность. После этого Роскомнадзор на основании решений ограничивает доступ к информации.

В соцсети "ВКонтакте" и телеграм-каналах "ЧВК Редан" занимаются публикациями разной информации о себе и своих целях. Часть из них утверждает, что они против насилия, национализма, ненависти, а также против мигрантов, кавказцев, "гопников", футбольных фанатов.

Ранее сообщалось, что в Москве более 350 человек доставили в отделы полиции в связи с беспорядками. Они начались после того, как 23 февраля несколько участников движения во время онлайн-трансляции в Telegram оскорбительно высказались против лиц неславянской внешности.

У некоторых доставленных в отделы несовершеннолетних изъяли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. После проверок большинство подростков отпустили, на родителей 11 несовершеннолетних составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.



Более 300 подростков доставили в отделы полиции после беспорядков в столичных ТЦ

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