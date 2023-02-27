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27 февраля, 19:15

Происшествия

Драки с участием "ЧВК Редан" зафиксировали в регионах РФ

Драки с участием "ЧВК Редан" зафиксировали в регионах РФ

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Драки с участием подростков, причисляющих себя к неформальному движению "ЧВК Редан", зафиксировали в российских регионах. В Петербурге задержали одного из предполагаемых инициаторов потасовки в торговом центре "Галерея" – это 17-летний студент первого курса колледжа. О задержании сообщил Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Также подростков задерживали в Новосибирске, Туле, Ростове и на Кубани. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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