Кулеба заявил о предстоящих "великих событиях" в день годовщины СВО

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля произойдут "великие события". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут "великие события", – сообщил дипломат.

Кулеба пояснил, что в указанные даты будут приняты решения по санкциям, вооружениям, а также другим вопросам. Как уточнил украинский дипломат, перечисленное "будет происходить на всех уровнях".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в Штатах намерены отреагировать на годовщину со дня начала спецоперации на Украине. По ее словам, подготовка идет не только в Белом доме, но и в других американских ведомствах. США рассматривают разные варианты действий, уточнила она.



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