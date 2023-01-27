США намерены отреагировать на годовщину СВО и готовятся к этому – Белый дом

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В США намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала спецоперации России на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах", – приводит ее слова ТАСС.

Жан-Пьер уточнила, что не будет сообщать о вариантах действий, которые рассматривают в администрации США. Однако пресс-секретарь заявила, что в Белом доме не имеют планов по поводу поездки президента страны Джозефа Байдена в Европу в связи с годовщиной.

Ранее Байден заявил, что армия Украины собирается перейти в контрнаступление. По его словам, с приближением весны украинские силы прикладывают усилия, чтобы защитить территорию.

Президент США также сообщил, что Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Байден уточнил, что для передачи танков необходимо время, но пообещал, что США уже в ближайшее время начнут подготовку бойцов ВСУ.

Трамп отреагировал на решение властей США передать танки Украине

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