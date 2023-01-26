В США не видят признаков того, что Россия готова применить оружие массового уничтожения

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В США не видят признаков того, что Россия может применить оружие массового уничтожения в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я бы просто вам сказал, что у нас нет никаких признаков того, что у господина Путина имеется какое бы то ни было намерение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерные вооружения, будь то тактические или иные", – приводит его слова ТАСС.

Об этом Кирби заявил, комментируя ситуацию с передачей США танков на Украину. Он также подчеркнул, что танки M1 Abrams окажутся на Украине спустя много месяцев. Однако, по словам Кирби, на доставку танков Leopard 2 не потребуется так много времени.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams. По словам главы государства, для реализации этой задачи необходимо время. Однако Байден пообещал, что США уже в ближайшее время начнут подготовку бойцов ВСУ.

Власти Германии также приняли решение предоставить украинской стороне танки. ФРГ отправит на Украину роту танков Leopard модели 2A6.

США передадут Украине 31 танк Abrams

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