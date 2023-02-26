Группа подростков устроила массовую драку в ТЦ Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге несколько человек в местном ТЦ пострадали от агрессивных подростков, которые устроили массовую драку. По данным СК, потасовка началась с нападения на мальчика в черной одежде с изображением паука. Возбуждено уголовное дело.

Аналогичный случай произошел на неделе в Москве. Подростки с символами паука устроили драку на станции московского метро "Лубянка". В итоге троих школьников отправили под домашний арест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

