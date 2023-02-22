Снегоуборочная машина снесла памятник барону Штиглицу в Петергофе

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Снегоуборочная машина по неосторожности снесла памятник барону Александру Штиглицу в Петергофе в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Инцидент произошел в ночь на 22 февраля. Произошедшее было запечатлено на видео, которое позже распространилось в Сети.

"При визуальном осмотре выявлены повреждения крепления памятника. Сроки возвращения будут известны после обследования памятника специалистами", – сообщили в администрации.

По факту произошедшего дорожное предприятие, отвечающее за уборку привокзальной площади в Петергофе, организовало служебную проверку.

Памятник барону Штиглицу отлит из бронзы. Скульптором мемориала является Ян Нейман. Открытие памятника состоялось в Петергофе в 2009 году.

Ранее водитель снегоуборочной машины скончался после наезда легкового автомобиля. Авария произошла на Страстном бульваре в Москве. После ДТП водитель машины попытался скрыться с места происшествия, однако полиции удалось его задержать.



Уборочная техника уронила памятник барону Штиглицу в Петергофе

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