Памятник инженеру Андрею Туполеву установили в Басманном районе Москвы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Памятник в честь советского ученого, авиаконструктора и доктора технических наук Андрея Туполева установили в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня мы открываем памятник Андрею Николаевичу Туполеву, выдающемуся отечественному авиаконструктору, основателю конструкторского бюро, человеку, который внес неоценимый вклад в развитие отечественного и мирового авиастроения", – отметил президент Республики Татарстан, председатель совета директоров ПАО "Туполев" Рустам Минниханов.

По его словам, ученый заложил лучшие профессиональные традиции, которые сегодняшние специалисты стараются сохранить.

Монумент создан из бронзы, он представляет собой скульптурное изображение Туполева с чертежом, свернутым в рулон. Памятник установили на набережной Академика Туполева, доме 17.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли памятник Фиделю Кастро в Москве. Трехметровый монумент из бронзы создавался в течение шести месяцев.

Кастро стоит на скале, в которую стилизованно вписана карта Кубы.

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