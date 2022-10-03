В Москве установили скульптуру Есенина в дополненной реальности

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Московский государственный музей С. А. Есенина подготовил объемную скульптуру поэта к 127-летию со дня его рождения. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Скульптура установлена на площадке "Есенин-центра". Объект имеет свойство "оживать": поэт начинает читать стихотворения, рассказал автор скульптуры – художник Антон Лебедев.
"Наш Есенин – не простой. Специальная организация из Екатеринбурга приняла участие в создании этого проекта, они создали дополненную реальность. Для этого нужно навести смартфон на QR-код", – рассказал Лебедев.
По словам основателя и директора учреждения Светланы Шетраковой, в дальнейшем на территории музея планируют создать квартал поэтов.
До ноября в центре оформят выставку уникальных фондовых материалов, связанных с жизнью и творчеством поэта. Среди них будут стул, на котором сидели Есенин и Владимир Маяковский, архивные фотографии и другие предметы, добавила Шетракова.
"Здесь есть и сундук, которого касались руки Сергея Александровича, и все, что связано с Всеволодом Мейерхольдом", – добавила она.
Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства восстановили утраченные скульптуры павильона № 15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ.
По словам заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петра Бирюкова, все скульптуры были созданы в масштабе 1:10, после чего выполнены в натуральную величину после согласования со столичным департаментом культурного наследия. Собранные из частей скульптуры были огрунтованы и покрашены.
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