В Москве установили скульптуру Есенина в дополненной реальности

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Московский государственный музей С. А. Есенина подготовил объемную скульптуру поэта к 127-летию со дня его рождения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Скульптура установлена на площадке "Есенин-центра". Объект имеет свойство "оживать": поэт начинает читать стихотворения, рассказал автор скульптуры – художник Антон Лебедев.

"Наш Есенин – не простой. Специальная организация из Екатеринбурга приняла участие в создании этого проекта, они создали дополненную реальность. Для этого нужно навести смартфон на QR-код", – рассказал Лебедев.

По словам основателя и директора учреждения Светланы Шетраковой, в дальнейшем на территории музея планируют создать квартал поэтов.

До ноября в центре оформят выставку уникальных фондовых материалов, связанных с жизнью и творчеством поэта. Среди них будут стул, на котором сидели Есенин и Владимир Маяковский, архивные фотографии и другие предметы, добавила Шетракова.

"Здесь есть и сундук, которого касались руки Сергея Александровича, и все, что связано с Всеволодом Мейерхольдом", – добавила она.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства восстановили утраченные скульптуры павильона № 15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ.

По словам заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петра Бирюкова, все скульптуры были созданы в масштабе 1:10, после чего выполнены в натуральную величину после согласования со столичным департаментом культурного наследия. Собранные из частей скульптуры были огрунтованы и покрашены.

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