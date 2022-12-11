Один человек погиб в результате ДТП со снегоуборочной техникой в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковая машина столкнулась со снегоуборочной техникой в центре Москвы, в результате аварии погиб человек. О происшествии рассказали сотрудники столичного главка МВД.

"В 6:30 на Страстном бульваре в районе дома №8 водитель внедорожника врезался в снегоуборочное транспортное средство. От полученных травм водитель снегоуборочной техники скончался на месте", – передает Агентство "Москва" сообщение правоохранителей.

Водитель легковушки попытался скрыться с места ДТП. Позднее полиции удалось его поймать.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения автомобиля "Газель" и поезда на железнодорожном переезде в Талдомском городском округе Подмосковья.

ДТП произошло 10 декабря около 18:00. Водитель "Газели", нарушив правила дорожного движения, пытался проскочить нерегулируемый железнодорожный переезд прямо перед приближающимся поездом сообщением Москва – Дубна.

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