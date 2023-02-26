16:49Происшествия
Женщина умерла во время конкурса по поеданию блинов в Омской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В одном из санаториев Омской области местная жительница скончалась во время конкурса по поеданию блинов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"25 февраля в дневное время 38-летняя женщина <...> приняла участие в масленичном конкурсе по поеданию блинов, во время которого ей стало плохо. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, <...> она скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи", – рассказали в ведомстве.
По данному факту организована проверка, в ходе которой специалисты установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям сотрудников учреждения по обеспечению безопасного проведения конкурса.
Как отмечает РИА Новости, инцидент произошел в санатории "Коммунальник". По одной из версий, женщина подавилась во время скоростного поедания блинов.
Ранее в НИИ имени Склифосовского в Москве пациентка загорелась во время операции. По неуточненной причине огонь сначала вспыхнул на операционном столе, а затем перекинулся на женщину, в результате чего та получила ожоги.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!