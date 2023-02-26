Женщина умерла во время конкурса по поеданию блинов в Омской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В одном из санаториев Омской области местная жительница скончалась во время конкурса по поеданию блинов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"25 февраля в дневное время 38-летняя женщина <...> приняла участие в масленичном конкурсе по поеданию блинов, во время которого ей стало плохо. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, <...> она скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи", – рассказали в ведомстве.

По данному факту организована проверка, в ходе которой специалисты установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям сотрудников учреждения по обеспечению безопасного проведения конкурса.

Как отмечает РИА Новости, инцидент произошел в санатории "Коммунальник". По одной из версий, женщина подавилась во время скоростного поедания блинов.

Ранее в НИИ имени Склифосовского в Москве пациентка загорелась во время операции. По неуточненной причине огонь сначала вспыхнул на операционном столе, а затем перекинулся на женщину, в результате чего та получила ожоги.



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