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Пациентка загорелась во время операции в московской больнице – СМИ
Фото: depositphotos/wedmov
Пациентка загорелась во время операции в НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, инцидент произошел утром 9 января. Огонь вспыхнул на операционном столе и перекинулся на женщину, лежавшую на нем.
Уточняется, что возгорание удалось потушить, однако пострадавшая получила ожоги шеи, спины, груди и плеча. Ей была оказана необходимая помощь.
По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку в рамках статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело после смерти молодого человека в частной клинике. После проведения пластической операции состояние 22-летнего юноши резко ухудшилось, врачи выполнили комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти пациента не удалось.
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