Уголовное дело возбуждено в Москве после смерти молодого человека в частной клинике

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

После смерти молодого человека в частной клинике следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщается в телеграм-канале столичного СК.

По предварительным данным, 8 ноября после проведения пластической операции состояние юноши 22 лет резко ухудшилось. Сотрудники клиники выполнили комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти пациента не удалось.

На месте происшествия работают следователи. Планируется изъятие медицинской документации, допрос руководства и персонала клиники. В ходе предварительного расследования будут проверены все обстоятельства произошедшего.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту смерти пациентки в одной из столичных клиник пластической хирургии. По данным источника, девушка обратилась в частную клинику "Медицина 24/7", чтобы сделать липосакцию. Однако во время операции ее состояние ухудшилось.

Уточнялось, что генеральный директор и главный врач учреждения был объявлен в международный розыск и арестован заочно.

В свою очередь, Росздравнадзор попросил отозвать лицензию у столичного частного медучреждения "Медицина 24/7" из-за большого числа нарушений. Суд признал данное решение законным.

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