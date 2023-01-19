15:49Происшествия
СК начал проверку после получения ожогов пациенткой во время операции в НИИ Склифосовского
Фото: depositphotos/belchonock
Следственный комитет России начал проверку по факту получения ожогов пациенткой во время операции в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.
Инцидент произошел в декабре 2022 года. Во время хирургического вмешательства в институте загорелось операционное поле, после чего пламя дошло до женщины.
"Она получила ожоги шеи, спины, грудной клетки, правого плеча и предплечья", – сообщил собеседник агентства.
СК проводит проверку в рамках статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Ранее Росздравнадзор обязался проверить столичную клинику Дмитрия Раевского, где, по сообщениям СМИ, пациентов с онкологическими заболеваниями лечили методами нетрадиционной медицины. Согласно распространившейся информации, страдающих онкозаболеваниями лечили народными песнями, наложением рук и другими методами.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!