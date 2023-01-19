СК начал проверку после получения ожогов пациенткой во время операции в НИИ Склифосовского

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Следственный комитет России начал проверку по факту получения ожогов пациенткой во время операции в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Во время хирургического вмешательства в институте загорелось операционное поле, после чего пламя дошло до женщины.

"Она получила ожоги шеи, спины, грудной клетки, правого плеча и предплечья", – сообщил собеседник агентства.

СК проводит проверку в рамках статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее Росздравнадзор обязался проверить столичную клинику Дмитрия Раевского, где, по сообщениям СМИ, пациентов с онкологическими заболеваниями лечили методами нетрадиционной медицины. Согласно распространившейся информации, страдающих онкозаболеваниями лечили народными песнями, наложением рук и другими методами.



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