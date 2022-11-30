Пермский детский омбудсмен проверит органы профилактики после гибели школьника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова проверит деятельность органов профилактики после случая с насмерть замершим мальчиком, сообщает РИА Новости.

По ее словам, то, что семья не стояла на профилактических учетах, не значит, что в ней не было никаких проблем.

"Никакими проверками ребенка не вернуть, но тщательно разобраться в том, что случилось, мы обязаны", – заключила Денисова.

Тело мальчика было найдено возле школы в рабочем поселке Углеуральском Губахинского городского округа днем 29 ноября. Его обнаружили прохожие.

Сообщалось, что на теле видимых признаков насильственной смерти не было. По данному факту Следственный комитет РФ организовал проверку.



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