Одноклассница рассказала о замерзшем насмерть пятикласснике под Пермью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одноклассница замерзшего насмерть пятиклассника под Пермью рассказала, что он был хорошим мальчиком с плохими привычками, сообщает телеканал "360".

"Он был суицидником. Пил и курил, но пацан был хороший. Он стал таким, когда связался с плохой компанией", – поделилась девочка.

Другая же знакомая погибшего рассказала, что в день трагедии мальчик проводил время с другом, который младше него. Подростки употребляли алкоголь.

Тело мальчика было найдено возле образовательного учреждения в рабочем поселке Углеуральском Губахинского городского округа днем 29 ноября. Его обнаружили прохожие.

Сообщалось, что на теле видимых признаков насильственной смерти не было. По данному факту Следственный комитет РФ организовал проверку.

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