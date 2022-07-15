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Происшествия

13:06

В детском лагере в Ярославской области детей кормили просроченными продуктами – омбудсмен

происшествиярегионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В детском лагере Переславского района Ярославской области детей кормили просроченными продуктами. Об этом омбудсмен Михаил Крупин сообщил изданию 76.ru.

"В ходе проверки выявлены грубые нарушения при организации питания в лагере, где отдыхают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения: выдача готовой пищевой продукции производится без отбора суточных проб, приготовление пищи осуществляется не в соответствии с цикличным меню, нарушен порядок хранения продуктов, кроме того, обнаружены продукты с истекшим сроком годности", – заявил Крупин.

Название учреждения омбудсмен предпочел не раскрывать.

Кроме того, по словам Крупина, в Ярославле по-прежнему продолжают работать лагеря, не прошедшие проверку Росгвардии, МЧС и Роспотребнадзора. Омбудсмен сообщил, что информация о нарушениях передана в правоохранительные органы, однако детей в учреждениях по-прежнему принимают.

Он также подчеркнул, что нарушения в отношении организации питания и проживания детей недопустимы. О любом нарушении со стороны ответственных лиц будет заявлено в прокуратуру, муниципальные и областные органы власти, заключил Крупин.

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