Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля планово госпитализировали для замены сустава, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Нацмедпалаты.

Там рассказали, что операция прошла успешно. Пока что Рошаль остается в медучреждении, при этом с ним все в порядке.

До этого в телеграм-каналах распространилась информация, что президента НИИ госпитализировали в реанимацию, у него якобы диагностировали болезнь Паркинсона и кисты в головном мозге.

"Мы опровергаем информацию, была плановая госпитализация по замене сустава. Все у Леонида Михайловича хорошо, операция прошла успешно", – заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что российского спортсмена ММА Никиту Крылова госпитализировали с пищевым отравлением за несколько часов до боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он должен был сражаться против представителя США Райана Спэнна.

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