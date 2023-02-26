Тело трехлетнего мальчика нашли после пожара в квартире на Сахалине

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Тело трехлетнего мальчика было найдено после пожара в одной из квартир в селе Соловьевка в Сахалинской области. Об этом информирует сайт Следственного комитета РФ по региону.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Устанавливаются причины смерти ребенка и возникновения пожара", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шестеро человек скончались в результате пожара в отеле "МКМ" на Международной улице в Москве, двое из них – дети. Уточнялось, что пострадали не менее девяти человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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