Ярославский губернатор поддержал футболистов "Шинника" после драки с украинцами

Фото: vk.com/fcshinnik

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале поддержал футболистов "Шинника" после драки с украинскими спортсменами "Миная".

"Парни из нашего ярославского футбольного клуба "Шинник" правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответсвующий отпор", – заявил глава региона.

Инцидент между футболистами произошел 13 февраля в одном из отелей Турции. По версии россиян, на одного из спортсменов "Шинника" было совершено нападение, которое и стало причиной драки между футболистами двух стран.

При этом в "Минае" сообщили, что причиной столкновения спортсменов стало поведение футболистов российской команды в отношении работника отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев.

Изучением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы.



Игроки "Шинника" переехали в другой отель после драки с украинскими футболистами

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