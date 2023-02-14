В "Шиннике" прокомментировали драку с украинской командой в отеле в Турции

Фото: телеграм-канал "БОМБАРДИР💣"

Спортсмены футбольного клуба "Шинник" не являются инициаторами конфликта, который произошел в одном из отелей Турции. Об этом сообщается на официальной странице ярославского клуба в соцсети "ВКонтакте".

"Шинник" официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение", – говорится в сообщении.

В пресс-службе команды пояснили, что никто из футболистов "Шинника" не получил травм. Во избежание дальнейших конфликтов было принято решение о переселении команды в другой отель.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы, пояснили представители ФК.

До этого сообщалось, что, пребывая на сборах в Турции, российские и украинские футболисты устроили драку в отеле. Инцидент произошел 13 февраля в отеле Royal Seginus, представители которого подтвердили информацию о случившемся.

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