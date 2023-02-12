"Реал" в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Испанский "Реал" одержал верх над саудовским "Аль-Хиляль" в финале клубного чемпионата мира по футболу. Финальный матч проходил в Марокко и завершился со счетом 5:3.

"Реал" завоевал первенство в чемпионате в пятый раз в истории. "Аль-Хиляль" же дошел до финала впервые.

"Реал" также является самым титулованным клубом чемпионата. Он уже побеждал в 2014, 2016, 2017 и 2018-х годах.

До этого в FIFA назвали тройку претендентов на звание лучшего тренера 2022 года по версии FIFA. Ими стали Лионель Скалони, Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти.

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