Кокорин рассказал, зачем ударил стулом Пака в 2018 году

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Футболист, форвард кипрского клуба "Арис" Александр Кокорин рассказал о том, зачем ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака в ходе беседы с YouTube-каналом "Суперлига".

Кокорин отметил, что в тот день у него состоялся неприятный диалог с другими людьми и у него кончилось терпение, когда он услышал, что Денис Пак прямым текстом оскорбил футболиста и друзей. Это и есть причина конфликта, произошедшего в 2018 году.

Ранее сообщалось, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в одном из московских кафе, где пострадал чиновник. Обвиняемые получили реальные сроки, но потом вышли условно-досрочно из исправительной колонии.



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