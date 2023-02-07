Путин заявил, что Москва справляется с трафиком лучше, чем другие мегаполисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва справляется с трафиком лучше, чем другие мегаполисы. Это заявление сделал Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным.

"Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности – это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира", – сказал глава государства.

Путин также отметил, что несколько лет назад были сомнения насчет возможности города обеспечить нормальное движение.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Собяниным высоко оценил проекты по развитию столичной транспортной инфраструктуры. Президент России назвал развитие Москвы мощным.

В свою очередь, мэр Москвы на этой встрече заявил, что запуск Большой кольцевой линии метро возможен в ближайшие дни. Собянин сказал, что строительство БКЛ полностью завершено.



Сергей Собянин рассказал о строительстве московского метро в 2022 году

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