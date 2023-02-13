Столтенберг заявил о подготовке НАТО к украинскому конфликту с 2014 года

Фото: ТАСС/AP/Jacquelyn Martin

Конфликт, идущий на Украине почти 12 месяцев, не изменил НАТО, поскольку организация готовилась к нему с 2014 года. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Он не изменил НАТО, он лишь продемонстрировал важность НАТО. Поскольку с 2014 года НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил, поскольку война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году", – приводит его слова ТАСС.

Генсек организации подчеркнул, что адаптация Альянса также началась около восьми лет назад. Тогда НАТО увеличила численность сил реагирования, организовала больше венных учений и нарастила расходы на оборонную промышленность.

Столтенберг пояснил, что в НАТО ожидали возможного конфликта между странами. В связи с этим в странах Прибалтики было увеличено военное присутствие Альянса.

Ранее Столтенберг допустил создание более сильной армии на Украине после завершения боевых действий. Он также не стал отрицать возможное обсуждение поставок Киеву боевых самолетов. Однако сейчас НАТО сосредоточена на поставках ранее обещанного вооружения, сообщил генсек Альянса.



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