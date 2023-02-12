Генсек НАТО Столтенберг не будет продлевать срок своих полномочий, истекающих в сентябре

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не собирается продлевать срок своих полномочий, которые истекут в сентябре этого года. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

"У него (Столтенберга – прим. ред.) нет намерений добиваться еще одного продления мандата", – приводит ее слова ТАСС.

Столтенберг продлевал свои полномочия уже трижды. Нынешний генсек НАТО занимает свой пост почти девять лет.

Ранее генсек НАТО заявил, что сценарий украинского конфликта может повториться в Азии в виде противостояния между Китаем и Тайванем. По его словам, "то, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии".

До этого Столтенберг высказал мнение, что отношения Запада и РФ не улучшатся после окончания конфликта на Украине. Он заявил, что даже если на Украине замолчат пушки, то отношений "как раньше" не будет.

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