Отношения Запада и РФ не улучшатся после окончания конфликта на Украине – Столтенберг

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Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что урегулирования отношений западных государств с российской стороной не случится даже после окончания конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

"Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", – отметил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и НАТО подписали новую декларацию о стратегическом сотрудничестве.

Мероприятие прошло в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Со стороны Евросоюза документ подписали председатель Евросовета Шарль Мишель и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, а со стороны Альянса – Столтенберг.

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