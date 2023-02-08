08 февраля, 23:05Политика
В НАТО не исключили повторения в Азии конфликта, подобного украинскому
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Сценарий украинского конфликт может повториться в Азии в виде противостояния между Китаем и Тайванем. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Китай внимательно следит за уроками [ситуации на Украине], и это влияет на его решения. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии", – цитирует его ТАСС.
В подтверждение своей позиции Столтенберг отметил, что Китай продолжает наращивать боевую мощь, пытается взять под контроль Южно-Китайское море и регулярно угрожает Тайваню.
Между тем в США ранее усомнились, что КНР вторгнется в Тайвань. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Вашингтон видит движение военных судов Китая вокруг острова, но считает, что Пекин так пытается "установить новую норму".
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