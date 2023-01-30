Столтенберг рассказал, что РФ готовит крупнейшее наступление с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская сторона занимается подготовкой к крупнейшему с начала СВО на Украине наступлению. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе визита в Южную Корею. Информация появилась на сайте НАТО.

"Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизовали много солдат, более 200 тысяч человек, а возможно, даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы", – рассказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что НАТО не видит признаков того, что президент РФ Владимир Путин сменил свою цель. Речь идет о контроле над всей украинской территорией, поделился генсек Альянса.

Ранее обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь выразил мнение, что реакция Украины на атаки по Ирану говорит о намерении Киева начать третью мировую войну. По его словам, украинские власти радуются ударам, что подтверждает этот факт.



Минобороны РФ показало работу артиллеристов ЛНР в зоне СВО

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