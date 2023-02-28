Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "ЧВК Редан" псевдосубкультурой "со знаком минус" для молодежи.

"Естественно, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. И, конечно, скорее это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, в Кремле отреагировали на драки с участием представителей группировки "Редан".

В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, 319 из них – несовершеннолетние. У некоторых изъяли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. На родителей 11 несовершеннолетних составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

Беспорядки начались после того, как 23 февраля несколько участников движения во время онлайн-трансляции в Telegram оскорбительно высказались против лиц неславянской внешности. После этого подростки спустились в метро и на станции "Лубянка" подрались с другими несовершеннолетними.

Позже глава комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что он получил от представителя группировки "Редан" сообщение, в котором молодой человек попросил не запрещать движение. Кроме того, он попросил встретиться и обсудить проблемы подростков. Депутат заявил, что готов встретиться с подростками в ближайшее время.

В то же время Роскомнадзор проверит публикации о "ЧВК Редан" в интернете. В соцсети "ВКонтакте" и телеграм-каналах "ЧВК Редан" занимаются публикациями разной информации о себе и своих целях. Часть из них утверждает, что они против насилия, национализма, ненависти, а также против мигрантов, кавказцев, "гопников", футбольных фанатов.



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