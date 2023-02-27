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27 февраля, 18:52

Происшествия

Возмездие во имя "Редан"? Из-за чего по РФ прокатилась волна подростковых драк

По российским регионам прокатилась волна драк с участием подростков. Только в одной Москве за 24 и 25 февраля в полицию были доставлены свыше 300 несовершеннолетних. По предварительным данным, к беспорядкам причастно неформальное молодежное движение "Редан". Рассказываем подробности и разбираемся, что толкает подростков на драки.

Что известно о "Редан"?

Фото: vk.com/ryodan_blg

Кадры первых стычек из Москвы распространились в Сети 22 февраля. Потасовки произошли в ТЦ "Авиапарк". По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Одной из сторон в драке оказались представители неформальной молодежной группы "Редан". В своих соцсетях они утверждают, что все началось 19 февраля. Со слов участников движения, зачинщиками конфликта тогда якобы стала "компания спортсменов", которым не понравился внешний вид подростков.

"Редан" – это подростковое аниме-движение, чье название отсылает к японскому комиксу Hunter x Hunter. В произведении упоминается преступная организация "Геней Редан", также известная как "Паук". Подростки, причисляющие себя к "Редан", предпочитают красить волосы в черный цвет. Кроме того, носят одежду с изображением белого паука с цифрой четыре.

В последующие дни стычки между столичной молодежью продолжились. В частности, еще одна драка произошла 23 февраля. По данным источника РИА Новости, несколько участников движения "Редан", предположительно, оскорбили "лиц неславянской внешности" во время трансляции в Telegram, после чего спустились в вестибюль станции метро "Лубянка". Там завязалась драка с другой компанией. Одному из участников потасовки брызнули в лицо из газового баллончика. В итоге были задержаны четверо человек, среди которых трое – несовершеннолетние. Столичный главк СКР возбудил уголовное дело о хулиганстве. Всех четверых задержанных отправили под домашний арест.

По данным СМИ, только за 24 и 25 февраля в столице в отделы полиции доставили свыше 350 человек. Из них 319 оказались несовершеннолетними. При этом столкновения между подростками зафиксировали не только в Москве, но также в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и ряде других городов. По некоторым данным, сторонники "Редан" настроены против приезжих. Однако в соцсетях движения опровергают это. Один из участников "Редан" пояснил телеканалу Москва 24, на чем строится их группа.

Наше движение выступает против определенных категорий граждан, таких как оффники (футбольные хулиганы. – Прим. ред.), гопники, скинхеды. Мы выступаем против них, примерная возрастная категория нашего сообщества – это 16–20 лет. Наша идея движения – защищать тех, кто не может за себя постоять, именно людей неформальной внешности.
один из участников "Редан"

Вместе с тем 26 февраля в телеграм-канале Лиги безопасного интернета сообщили, что Роскомнадзор начнет блокировать сообщества и сайты, связанные с движением "Редан".

Одни дети поссорились с другими?

Фото: vk.com/ryodan_blg

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина объяснила у себя в телеграм-канале, почему драка в столичном торговом центре стала трендом среди подростков и переросла в стычки в других городах.

Одни дети поссорились с другими и решили померяться силой. Шумно и в очень людных местах. Помните, как дрались "кони" (ЦСКА. – Прим. ред.) с "мясом" (Спартак. – Прим. ред.)? Примерно так, но немного на другой почве это происходит и сейчас.
Екатерина Мизулина
директор Лиги безопасного интернета

По словам Мизулиной, бурное обсуждение в соцсетях вызвал тот факт, что любители аниме смогли за себя постоять. Вместе с тем к "прогреву" темы подключились украинские спецслужбы, полагает она. "В группах они сделали "посев" комментариев и оскорблений националистического толка, которые вызвали мгновенную реакцию и усилили эффект от конфликта. Это глубокая и продуманная психологическая манипуляция", – написала Мизулина.

В свою очередь, психолог Наталья Наумова рассказала Москве 24, что в межсезонье подростки становятся более агрессивными. При этом на драки их зачастую толкает недостаток ощущения собственной значимости и самоуважения.

Подросткам прежде всего важно ощущать свою ценность, значимость. Человек, который чувствует уверенность, уважает себя сам, уважает и других. Такие люди не ввязываются в потасовки.
Наталья Наумова
психолог

"Одни подростки ощущают свою ценность за счет унижений другого человека. Другие же концентрируются на том, чтобы защищать свою честь и достоинство, позицию. Мне кажется, что глубинный конфликт между сторонниками аниме-движения и так называемыми оффниками кроется в столкновении разных позиций", – сказал Наумова.

Психолог обратила внимание, что подросткам важно помогать находить хобби и увлечения, чтобы они чувствовали свою значимость. Для этого рекомендуется отдавать их в кружки и секции. Также эксперт посоветовала родителям научиться выслушивать детей без критики.

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