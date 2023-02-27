Возмездие во имя "Редан"? Из-за чего по РФ прокатилась волна подростковых драк

По российским регионам прокатилась волна драк с участием подростков. Только в одной Москве за 24 и 25 февраля в полицию были доставлены свыше 300 несовершеннолетних. По предварительным данным, к беспорядкам причастно неформальное молодежное движение "Редан". Рассказываем подробности и разбираемся, что толкает подростков на драки.
Что известно о "Редан"?
Кадры первых стычек из Москвы распространились в Сети 22 февраля. Потасовки произошли в ТЦ "Авиапарк". По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Одной из сторон в драке оказались представители неформальной молодежной группы "Редан". В своих соцсетях они утверждают, что все началось 19 февраля. Со слов участников движения, зачинщиками конфликта тогда якобы стала "компания спортсменов", которым не понравился внешний вид подростков.
В последующие дни стычки между столичной молодежью продолжились. В частности, еще одна драка произошла 23 февраля. По данным источника РИА Новости, несколько участников движения "Редан", предположительно, оскорбили "лиц неславянской внешности" во время трансляции в Telegram, после чего спустились в вестибюль станции метро "Лубянка". Там завязалась драка с другой компанией. Одному из участников потасовки брызнули в лицо из газового баллончика. В итоге были задержаны четверо человек, среди которых трое – несовершеннолетние. Столичный главк СКР возбудил уголовное дело о хулиганстве. Всех четверых задержанных отправили под домашний арест.
По данным СМИ, только за 24 и 25 февраля в столице в отделы полиции доставили свыше 350 человек. Из них 319 оказались несовершеннолетними. При этом столкновения между подростками зафиксировали не только в Москве, но также в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и ряде других городов. По некоторым данным, сторонники "Редан" настроены против приезжих. Однако в соцсетях движения опровергают это. Один из участников "Редан" пояснил телеканалу Москва 24, на чем строится их группа.
Вместе с тем 26 февраля в телеграм-канале Лиги безопасного интернета сообщили, что Роскомнадзор начнет блокировать сообщества и сайты, связанные с движением "Редан".
Одни дети поссорились с другими?
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина объяснила у себя в телеграм-канале, почему драка в столичном торговом центре стала трендом среди подростков и переросла в стычки в других городах.
По словам Мизулиной, бурное обсуждение в соцсетях вызвал тот факт, что любители аниме смогли за себя постоять. Вместе с тем к "прогреву" темы подключились украинские спецслужбы, полагает она. "В группах они сделали "посев" комментариев и оскорблений националистического толка, которые вызвали мгновенную реакцию и усилили эффект от конфликта. Это глубокая и продуманная психологическая манипуляция", – написала Мизулина.
В свою очередь, психолог Наталья Наумова рассказала Москве 24, что в межсезонье подростки становятся более агрессивными. При этом на драки их зачастую толкает недостаток ощущения собственной значимости и самоуважения.
"Одни подростки ощущают свою ценность за счет унижений другого человека. Другие же концентрируются на том, чтобы защищать свою честь и достоинство, позицию. Мне кажется, что глубинный конфликт между сторонниками аниме-движения и так называемыми оффниками кроется в столкновении разных позиций", – сказал Наумова.
Психолог обратила внимание, что подросткам важно помогать находить хобби и увлечения, чтобы они чувствовали свою значимость. Для этого рекомендуется отдавать их в кружки и секции. Также эксперт посоветовала родителям научиться выслушивать детей без критики.