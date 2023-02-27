Возмездие во имя "Редан"? Из-за чего по РФ прокатилась волна подростковых драк

По российским регионам прокатилась волна драк с участием подростков. Только в одной Москве за 24 и 25 февраля в полицию были доставлены свыше 300 несовершеннолетних. По предварительным данным, к беспорядкам причастно неформальное молодежное движение "Редан". Рассказываем подробности и разбираемся, что толкает подростков на драки.



Что известно о "Редан"?

Кадры первых стычек из Москвы распространились в Сети 22 февраля. Потасовки произошли в ТЦ "Авиапарк". По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Одной из сторон в драке оказались представители неформальной молодежной группы "Редан". В своих соцсетях они утверждают, что все началось 19 февраля. Со слов участников движения, зачинщиками конфликта тогда якобы стала "компания спортсменов", которым не понравился внешний вид подростков.



"Редан" – это подростковое аниме-движение, чье название отсылает к японскому комиксу Hunter x Hunter. В произведении упоминается преступная организация "Геней Редан", также известная как "Паук". Подростки, причисляющие себя к "Редан", предпочитают красить волосы в черный цвет. Кроме того, носят одежду с изображением белого паука с цифрой четыре.



В последующие дни стычки между столичной молодежью продолжились. В частности, еще одна драка произошла 23 февраля. По данным источника РИА Новости, несколько участников движения "Редан", предположительно, оскорбили "лиц неславянской внешности" во время трансляции в Telegram, после чего спустились в вестибюль станции метро "Лубянка". Там завязалась драка с другой компанией. Одному из участников потасовки брызнули в лицо из газового баллончика. В итоге были задержаны четверо человек, среди которых трое – несовершеннолетние. Столичный главк СКР возбудил уголовное дело о хулиганстве. Всех четверых задержанных отправили под домашний арест.

По данным СМИ, только за 24 и 25 февраля в столице в отделы полиции доставили свыше 350 человек. Из них 319 оказались несовершеннолетними. При этом столкновения между подростками зафиксировали не только в Москве, но также в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и ряде других городов. По некоторым данным, сторонники "Редан" настроены против приезжих. Однако в соцсетях движения опровергают это. Один из участников "Редан" пояснил телеканалу Москва 24, на чем строится их группа.





один из участников "Редан" Наше движение выступает против определенных категорий граждан, таких как оффники (футбольные хулиганы. – Прим. ред.), гопники, скинхеды. Мы выступаем против них, примерная возрастная категория нашего сообщества – это 16–20 лет. Наша идея движения – защищать тех, кто не может за себя постоять, именно людей неформальной внешности.

Вместе с тем 26 февраля в телеграм-канале Лиги безопасного интернета сообщили, что Роскомнадзор начнет блокировать сообщества и сайты, связанные с движением "Редан".



Одни дети поссорились с другими?

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина объяснила у себя в телеграм-канале, почему драка в столичном торговом центре стала трендом среди подростков и переросла в стычки в других городах.





Екатерина Мизулина директор Лиги безопасного интернета Одни дети поссорились с другими и решили померяться силой. Шумно и в очень людных местах. Помните, как дрались "кони" (ЦСКА. – Прим. ред.) с "мясом" (Спартак. – Прим. ред.)? Примерно так, но немного на другой почве это происходит и сейчас.

По словам Мизулиной, бурное обсуждение в соцсетях вызвал тот факт, что любители аниме смогли за себя постоять. Вместе с тем к "прогреву" темы подключились украинские спецслужбы, полагает она. "В группах они сделали "посев" комментариев и оскорблений националистического толка, которые вызвали мгновенную реакцию и усилили эффект от конфликта. Это глубокая и продуманная психологическая манипуляция", – написала Мизулина.

В свою очередь, психолог Наталья Наумова рассказала Москве 24, что в межсезонье подростки становятся более агрессивными. При этом на драки их зачастую толкает недостаток ощущения собственной значимости и самоуважения.





Наталья Наумова психолог Подросткам прежде всего важно ощущать свою ценность, значимость. Человек, который чувствует уверенность, уважает себя сам, уважает и других. Такие люди не ввязываются в потасовки.

"Одни подростки ощущают свою ценность за счет унижений другого человека. Другие же концентрируются на том, чтобы защищать свою честь и достоинство, позицию. Мне кажется, что глубинный конфликт между сторонниками аниме-движения и так называемыми оффниками кроется в столкновении разных позиций", – сказал Наумова.

Психолог обратила внимание, что подросткам важно помогать находить хобби и увлечения, чтобы они чувствовали свою значимость. Для этого рекомендуется отдавать их в кружки и секции. Также эксперт посоветовала родителям научиться выслушивать детей без критики.

