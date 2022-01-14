Бастрыкин призывал ужесточить ответственность за вовлечение подростков в незаконные акции

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что в России необходимо ужесточить ответственность за вовлечение подростков в незаконные акции. Об этом сообщает "Российская газета"

Глава СКР считает, что в 2022 году следует организовать профилактическую работу с молодежью по данному вопросу. В этой связи Бастрыкин призвал власти учитывать последние события в Казахстане.

"Принять дополнительные меры для защиты национального информационного пространства, включающие выявление в сети интернет информационных материалов, связанных с вербовкой граждан, в основном из числа молодежи, для совершения противоправных действий", – сказал председатель СК.

Он добавил, что усилить уголовную ответственность стоит также за вовлечение несовершеннолетних в сбыт наркотиков. В частности, речь идет о способах с использованием Сети.

Ранее Владимир Путин призвал не допускать вовлечения молодежи в антигосударственную деятельность. Президент сообщил о необходимости пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал организаторов незаконных акций провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несогласованных мероприятий.