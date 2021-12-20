Путин призвал не допускать вовлечения молодежи в антигосударственную деятельность

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Нельзя допускать вовлечения граждан в антигосударственную деятельность, заявил Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. Оно было опубликовано на сайте телеканала "Звезда".

По словам российского лидера, граждане рассчитывают на успешную борьбу сотрудников органов безопасности с экстремизмом. Президент отметил, что данная угроза несет опасность для единства страны.

"Необходимо <...> не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную деятельность", – подчеркнул глава государства.

Путин также сообщил о необходимости пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал организаторов незаконных акций провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несогласованных мероприятий.