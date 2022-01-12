Суд приговорил бросившего файер в полицейских на акции в Москве к 5 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Тверской районный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии бросившего файер на несогласованной акции в Москве 23 января прошлого года, сообщает телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции".

Вячеслава Игумнова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 ("Хулиганство"), частью 1 статьи 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ.

До этого прокуратура запрашивала для Игумнова 8 лет колонии общего режима.

По данным следствия, инцидент произошел в районе улицы Большой Дмитровки. Мужчина зажег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции, которые исполняли обязанности по охране общественного порядка во время несогласованного массового мероприятия.

После несогласованной акции мужчину задержали. Пресненский районный суд столицы заключил его под стражу. 21-летний молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном.