Полиция предотвратила драку антифашистов с неонацистами в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Правоохранители предотвратили драку между членами двух молодежных субкультур на западе Москвы. Полиция задержала 12 человек, передает ТАСС.

В числе задержанных пятеро являются несовершеннолетними.

"В рамках проверки информации о возможных противоправных деяниях со стороны двух групп молодых людей сотрудниками полиции был проведен комплекс профилактических мероприятий. Стражи порядка не допустили проведение планируемой акции", – заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Полиция составила административные материалы по статье о мелком хулиганстве в отношении девяти человек. Их могут оштрафовать или взять под арест до 15 суток.

Несовершеннолетних передали родителям. При этом в сторону троих из них были составлены административные материалы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Статья предполагает штраф на сумму от 100 до 5 тысяч рублей или административный арест до 5 дней.

Кроме того, в полиции рассказали, что акционеры планировали драку между антифашистами и неонацистами. У участников нашли и изъяли несколько газовых пистолетов, ножи, ракетницы и дубинки.

Ранее сообщалось, что в столице 24 и 25 февраля из-за беспорядков доставили в отделы полиции свыше 350 человек, 319 из них – несовершеннолетние. Беспорядки случились после того, как 23 февраля несколько участников движения во время онлайн-трансляции в Telegram оскорбили людей неславянской внешности.

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