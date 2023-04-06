Бывшего участника банды Басаева и Хаттаба задержали за участие в убийстве 15 военных

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, который участвовал в убийстве 15 российских военных у чеченской станицы Червленной в 1999 году, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Гражданина России Абдуллялима Джумагишиева 1981 года рождения задержали в Ногайском районе. Ему уже предъявили обвинение по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Суд заключил обвиняемого в СИЗО.

Главное следственное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу расследует уголовное дело по факту боевого столкновения 4 октября 1999 года между выполнявшими боевую задачу военнослужащими Минобороны РФ и участниками незаконных вооруженных формирований, входившими в отряды Басаева и Хаттаба.

Установлено, что в 1998 году Джумагишиев добровольно вступил в состав банды и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района Чечни участники банды, действуя согласованно под общим руководством Хаттаба, дождались появления военнослужащих Минобороны РФ и совершили вооруженное нападение. В результате массированного обстрела они убили 15, а ранили 28 военнослужащих.

Ранее ФСБ РФ задержала двоих членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие во вторжении в Дагестан в 1999 году. Речь идет о жителях Нефтекумского района Ставропольского края Эдуарде Таушеве 1977 года рождения и Темирали Заракаеве 1974 года рождения.

До этого был задержан еще один участник банды Басаева и Хаттаба. В ходе следствия были получены доказательства причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева.

Задержанный добровольно вступил в банду в июле 1999 года, а в августе того же года принимал активное участие в вооруженном мятеже, нацеленном на свержение конституционного строя РФ.

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