Под Норильском загорелся мусорный полигон

Под Норильском на мусорной свалке произошел пожар. Сообщается о двух очагах возгорания. На месте работают оперативные службы. Пожар пытаются потушить водой и засыпать снегом. Тушение осложняется сильным порывистым ветром. При необходимости будут привлечены дополнительные силы и средства, сообщил мэр города Дмитрий Карасев на своей странице в телеграм-канале.

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с резиной в Набережных Челнах. Об этом сообщили в МЧС. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Началось все на открытой площадке, но скоро огонь перешел на складское помещение рядом. Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Пожар тушат более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Три человека погибли, 60 получили ранения в железнодорожной аварии в Германии. 16 пассажиров находятся в тяжелом состоянии Об этом пишут СМИ со ссылкой на местную полицию. Несколько вагонов перевернулись в городе Гармиш-Партенкирхен, в Баварии. Поезд ехал в Мюнхен, накануне длинных выходных, и людей в нем было много. Почему он сошел с рельсов, до сих пор неизвестно. На месте работают все оперативные службы.