Несколько автомобилей столкнулись на Каширском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

ДТП с участием нескольких машин произошло на Каширском шоссе в столице. Дептранс Москвы предупреждает автомобилистов в своем телеграм-канале о затруднении движения в районе аварии.

"На Каширском шоссе (в районе станции метро "Домодедовская") столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – сообщается в публикации.

Ведомство уточняет, что движение в сторону области осуществляется по одной полосе, в центр – по двум полосам.

Ранее сообщалось об аварии, которая произошла на 32-м километре Киевского шоссе. Там два автомобиля въехали в ограждение дорожных работ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого автомобиль BMW влетел в мачту городского освещения на юго-западе столицы, в результате чего погиб водитель.



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