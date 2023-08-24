13:09Транспорт
Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет экстренно сел в Минеральных Водах
Фото: depositphotos/Feverpitch
Самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги, после чего экстренно приземлился в Минеральных Водах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
По словам представителя служб, самолет во время полета передал информацию о нештатной ситуации и направил запрос на осуществление экстренной посадки.
Подчеркивается, что посадка прошла благополучно, самолет сел в Минеральных Водах в Ставропольском крае.
Ранее пассажирский Boeing 737 авиакомпании Smartavia, следовавший из Москвы в Сочи, совершил штатную посадку в аэропорт Шереметьево, откуда он до этого вылетел, из-за проблемы, обнаруженной в системе кондиционирования. При посадке никто из пассажиров не пострадал.
Позже в Росавиации отметили, что пассажиры самолета смогут улететь в Сочи резервным бортом. Технические специалисты авиакомпании установят причину срабатывания сигнализации.
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