Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет экстренно сел в Минеральных Водах

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Самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги, после чего экстренно приземлился в Минеральных Водах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По словам представителя служб, самолет во время полета передал информацию о нештатной ситуации и направил запрос на осуществление экстренной посадки.

Подчеркивается, что посадка прошла благополучно, самолет сел в Минеральных Водах в Ставропольском крае.

Ранее пассажирский Boeing 737 авиакомпании Smartavia, следовавший из Москвы в Сочи, совершил штатную посадку в аэропорт Шереметьево, откуда он до этого вылетел, из-за проблемы, обнаруженной в системе кондиционирования. При посадке никто из пассажиров не пострадал.

Позже в Росавиации отметили, что пассажиры самолета смогут улететь в Сочи резервным бортом. Технические специалисты авиакомпании установят причину срабатывания сигнализации.



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