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Движение по двум эстакадам со съездами открыли на юго-востоке столицы

Движение по двум эстакадам со съездами открыли на юго-востоке столицы

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В Москве открыто движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе и с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что новая развязка сделает комфортнее поездки для ряда районов, а также упростит дорогу автомобилистам, которые посещают крупные торговые комплексы, расположившиеся по обе стороны МКАД.

Какие еще дорожные развязки переделают в столице? Об этом – в проекте "Москва рулит".

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