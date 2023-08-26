Движение по двум эстакадам со съездами открыли на юго-востоке столицы

В Москве открыто движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе и с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что новая развязка сделает комфортнее поездки для ряда районов, а также упростит дорогу автомобилистам, которые посещают крупные торговые комплексы, расположившиеся по обе стороны МКАД.

Какие еще дорожные развязки переделают в столице? Об этом – в проекте "Москва рулит".