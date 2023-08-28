Запуск МСД улучшит транспортное обслуживание каждого третьего района Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Транспортное обслуживание более чем 40 районов столицы улучшится после запуска Московского скоростного диаметра. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Ключевым пусковым объектом 2023 года является южное направление Московского скоростного диаметра. <...> В целом эта городская трасса улучшит транспортное обслуживание более 40 районов города, то есть фактически каждого третьего района города", – сказал в ходе Мосурбанфорума заммэра Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что МСД соединит 14 крупнейших вылетных магистралей города, повысит связность транспортной системы города с федеральными трассами, в целом улучшит дорожную ситуацию в пределах столицы.

Отмечается, что в районах, которых коснется запуск МСД, проживают порядка 5 миллионов человек. Появление новой дороги позволит столичным автомобилистам экономить в пути до 85 минут. Кроме того, в перспективе нагрузка на МКАД и ТТК снизится до 30%.

В начале августа Сергей Собянин открыл движение по участку МСД от Южной рокады до МКАД. Его строительство велось с осени 2019 года и завершилось на пять месяцев раньше запланированного срока. Протяженность шестиполосной дороги составила порядка 8 километров.



Собянин открыл движение транспорта на участке МСД от Южной рокады до МКАД