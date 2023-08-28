Укладка асфальта завершена на третьем участке Московского скоростного диаметра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы по укладке асфальта на третьем участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) были завершены. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На участке Московского скоростного диаметра от Грайвороновской улицы до Шоссейной завершены работы по укладке асфальта на эстакаде основной дороги", – рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства отметил, что сейчас рабочие приступают к нанесению разметки. По его словам, на эстакадах были установлены наружное освещение и экраны, защищающие от шума и грязи. Специалисты также смонтировали заезды и съезды на основную часть магистрали.

Кроме того, строители реконструировали путепровод "Текстильщики-1", расположенный по основной проезжей части Волгоградского проспекта под МСД. Для обеспечения пропускной способности Волгоградского проспекта на период реконструкции путепровода были смонтированы металлоконструкции пролетных строений временных эстакад, рассказал Загрутдинов.

МСД будет соединена с Волгоградским проспектом, что позволит снизить транспортную нагрузку и перераспределить потоки транспорта, следующего по Волгоградскому проспекту в сторону центра и в сторону области. На крупных магистралях, используемых для объезда, таких как Люблинская, Шоссейная и Грайвороновская улицы, Остаповский и 2-й Грайвороновский проезды, также уменьшится число автомобилей.

Ранее, выступая на деловой сессии МУФ, Сергей Собянин заявил, что Москва сегодня стала крупнейшим транспортным узлом России: через город осуществляются железнодорожные, авиационные и автомобильные перевозки. За последние годы, заметил он, в столице построили огромное количество дорог и новых объектов пассажирской транспортной инфраструктуры.

Мэр Москвы также заявил, что строительство таких масштабных проектов как МЦК и центральные диаметры, нигде в мире не удавалось реализовать за такие короткие сроки.

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