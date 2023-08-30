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Технологии

Собянин принял решение о создании нового IT-технопарка "Семеновский"

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IT-технопарк "Семеновский" появится рядом с метро "Электрозаводская". Статус присвоили бизнес-центру на Малой Семеновской улице. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В настоящее время в здании располагаются 65 компаний, работают там свыше двух тысяч сотрудников. Более половины резидентов специализируются на IT-сфере, связи и коммуникациях, треть трудятся в обрабатывающем производстве. Остальные работают в научно-исследовательском секторе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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