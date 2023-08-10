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Собянин рассказал о планах ремонта и благоустройства киностудии имени Горького

Собянин рассказал о планах ремонта и благоустройства киностудии имени Горького

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Правительство Москвы выделило грант на развитие киностудии имени Горького. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это будет второй этап модернизации старейшего и крупнейшего кинопроизводственного комплекса. Там отремонтируют помещения и создадут новые пространства, в том числе павильоны для съемок кино и цифровых продуктов.

Ранее там уже отремонтировали фасад и вход главного здания. Обновленная киностудия войдет в состав городского кинокластера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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