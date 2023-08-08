Российские аккаунты отключат от сервисов Trello и Jira

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

Австралийский разработчик Atlassian предупредил российских и белорусских пользователей, что их аккаунты будут отключены от сервисов управления проектами Trello и Jira. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рассылку компании.

"Мы связываемся с вами, чтобы сообщить, что Atlassian сворачивает свою деятельность в России и Белоруссии", – говорится в соответствующем письме.

Отмечается, что пользователям дается 30 дней на то, чтобы экспортировать свои данные. В настоящее время в Trello уже невозможно зарегистрировать новый аккаунт с территории России.

Ранее стало известно, что в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) появится функция защиты аккаунта с помощью адреса электронной почты. Это позволит избежать переноса учетной записи на другое устройство при попытке взлома аккаунта.

