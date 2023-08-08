В России разработали приложение для определения спелости арбузов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали мобильное приложение, способное определять свежесть продуктов. Об этом сообщил один из авторов новинки и руководитель лаборатории радиофотоники Центра фотоники и двумерных материалов, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов.

Приложение доступно для устройств на базе Android. Оно изучает Wi-Fi-сигнал, пропущенный через фрукты и овощи, сообщая пользователю степень их зрелости и спелости. Преимущество программы заключается в ее способности понять качество плода, не нарушая его целостность.

"Существуют физические и химические критерии спелости. В частности, при созревании увеличивается содержание сахара во фруктах. Это изменяет диэлектрические свойства их внутренней среды. Они влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт", – цитирует Филонова газета "Известия".

В дальнейшем приложение планируют доработать и для других операционных систем. Помимо этого, программу планируют внедрить в супермаркетах, чтобы покупатели самостоятельно могли определять качество продуктов.

Ранее "Яндекс" запустил определитель нежелательных номеров в мессенджерах WhatsApp и Viber. Новая функция определителя уже начала работать на iOS и Android. Сервис запускается с помощью голосового помощника Алисы.

